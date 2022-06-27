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Contemporary Strategies in the AI era for the Management of Colorectal Liver Metastases: From Multidisciplinary Decision-Making to Minimally Invasive Surgery
- Alessandro D. Mazzotta
- Mohamed Ali Chaouch
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