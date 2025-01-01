vittorio aprile
University of Pisa
Pisa, Italy
Community Reviewer
Thoracic Surgery
University of Pisa
Pisa, Italy
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Wolfson Medical Center
Holon, Israel
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Hôpital Saint-Pierre
Brussels, Belgium
Community Reviewer
Thoracic Surgery
IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Thoracic Surgery
University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia
Foggia, Italy
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Kantonsspital HFR Freiburg
Fribourg, Switzerland
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Toho University
Tokyo, Japan
Community Reviewer
Thoracic Surgery
University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Yedikule Teaching Hospital
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Golden Jubilee National Hospital
Clydebank, United Kingdom
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Thoracic Surgery
University Hospital of Parma
Parma, Italy
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Genève, Switzerland
Community Reviewer
Thoracic Surgery
Klinik für Thoraxchirurgie, Thoraxklinik, Universität Heidelberg
Heidelberg, Germany
Community Reviewer
Thoracic Surgery