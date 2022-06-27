stavros k. kakkos
University of Patras
Patras, Greece
Specialty Chief Editor
Vascular Surgery
Penn State Milton S. Hershey Medical Center
Hershey, United States
Associate Editor
Vascular Surgery
Université Paris-Saclay
Saint Aubin, France
Associate Editor
Vascular Surgery
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Vascular Surgery
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Vascular Surgery
Harvard Medical Faculty Physicians (HMFP)
Boston, United States
Associate Editor
Vascular Surgery
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Vascular Surgery
University Hospital of Alexandroupolis, Democritus University of Thrace
Dragana, Greece
Associate Editor
Vascular Surgery
Department of Vascular and Endovascular Surgery, Chinese PLA General Hospital
Beijing, China
Associate Editor
Vascular Surgery
Brody School of Medicine, East Carolina University
Greenville, United States
Associate Editor
Vascular Surgery
Department of Surgical Sciences, Faculty of Medicine and Dentistry, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Vascular Surgery
University of Crete
Rethymno, Greece
Associate Editor
Vascular Surgery
Department of Vascular Surgery, University Hospital of Larissa, Larissa, G
Larissa, Greece
Associate Editor
Vascular Surgery
University Hospital of Heraklion
Heraklion, Greece
Associate Editor
Vascular Surgery
Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Vascular Surgery
UPMC Presbyterian
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Vascular Surgery