gabriel sandblom
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Specialty Chief Editor
Visceral Surgery
Federal University of Rio Grande do Norte
Natal, Brazil
Associate Editor
Visceral Surgery
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Visceral Surgery
National Liver Institute
Al Minufiyah, Egypt
Associate Editor
Visceral Surgery
ULSS2 Marca Trevigiana
Treviso, Italy
Associate Editor
Visceral Surgery
IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio
Milan, Italy
Associate Editor
Visceral Surgery
Ankara University School of Medicine Department of Surgery Division of Colorectal Surgery
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Visceral Surgery
Coloproktologisches Zentrum Düsseldorf
Düsseldorf, Germany
Associate Editor
Visceral Surgery
Faculty of Health, Witten/Herdecke University
Witten-Herdecke, Germany
Associate Editor
Visceral Surgery
Department of General Surgery, ULSS9 Scaligera, Legnago, Italy
Legnago, Italy
Associate Editor
Visceral Surgery
Policlinico Tor Vergata
Rome, Italy
Associate Editor
Visceral Surgery
Debre Tabor University
Gondar, Ethiopia
Associate Editor
Visceral Surgery
La Fe Hospital
Valencia, Spain
Associate Editor
Visceral Surgery
Maulana Azad Medical College, University of Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Visceral Surgery
Virgen Macarena University Hospital
Seville, Spain
Associate Editor
Visceral Surgery
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Visceral Surgery