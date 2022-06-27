didin agustian permadi
Bandung National Institute of Technology (Itenas)
Bandung, Indonesia
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Climate Change and Cities
Bandung National Institute of Technology (Itenas)
Bandung, Indonesia
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Climate Change and Cities
Hunan University
Changsha, China
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Climate Change and Cities
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
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Climate Change and Cities
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Climate Change and Cities
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
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Climate Change and Cities
University of New Brunswick Saint John
Saint John, Canada
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Climate Change and Cities
Chiang Mai University
Chiang Mai, Thailand
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Climate Change and Cities
VIT University
Vellore, India
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Climate Change and Cities
Institute of Environment and Sustainable Development, Banaras Hindu University
Varanasi, India
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Climate Change and Cities
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
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Climate Change and Cities
School of Economics, Nankai University
Tianjin, China
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Climate Change and Cities
Federal University of Uberlandia
Uberlândia, Brazil
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Climate Change and Cities
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)
Yokosuka, Japan
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Climate Change and Cities
Southwestern University of Finance and Economics
Chengdu, China
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Climate Change and Cities
Jinan University
Guangzhou, China
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Climate Change and Cities
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
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Climate Change and Cities