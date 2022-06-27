james evans
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Sustainable Cities
Paulista University
São Paulo, Brazil
Specialty Chief Editor
Urban Resource Management
Imam Abdulrahman Bin Faisal University
Dammam, Saudi Arabia
Specialty Chief Editor
Planning Sustainable Cities in the Global South
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Specialty Chief Editor
Urban Energy End-Use
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Smart Technologies and Cities
University of Massachusetts Lowell
Lowell, United States
Specialty Chief Editor
Solar Energy in Urban Development
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Specialty Chief Editor
Health and Cities
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate Change and Cities
Institut Agro Dijon
Dijon, France
Specialty Chief Editor
Urban Economics
Technical University of Munich
Munich, Germany
Specialty Chief Editor
Urban Greening
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Specialty Chief Editor
Sustainable Infrastructure
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Urban Transportation Systems and Mobility
University of Tartu
Tartu, Estonia
Specialty Chief Editor
Social Inclusion in Cities
Health Research Institute, University of Canberra
Canberra, Australia
Specialty Chief Editor
Health and Cities
Division of Public Policy, Hong Kong University of Science and Technology
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Innovation and Governance
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Urban Resource Management