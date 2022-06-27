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Federated digital twins and explainable AI for sustainable urban energy end-use: governance, trust, and equity
- Aparna Kumari
- Riaz Ullah Khan
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