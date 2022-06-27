laurent botti
Université de Perpignan Via Domitia
Perpignan, France
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Université de Perpignan Via Domitia
Perpignan, France
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Victoria University of Wellington
Wellington, New Zealand
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Calabria
Cosenza, Italy
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Wits RHI, University of Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
North Carolina State University
Raleigh, United States
Community Reviewer
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
Brigham Young University
Provo, United States
Community Reviewer
Social Impact of Tourism
Sapir Academic College
Ashkelon, Israel
Community Reviewer
Social Impact of Tourism
Griffith University
Nathan, Australia
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Tasmania
Hobart, Australia
Community Reviewer
Geotourism, Geoparks and Geoheritage
Dokuz Eylül University
Alsancak, Türkiye
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Jagiellonian University
Kraków, Poland
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of The Bahamas
Nassau, Bahamas
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism
University of Madeira
Funchal, Portugal
Community Reviewer
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Community Reviewer
Tourism, Climate and Global Environmental Consequences
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Community Reviewer
Ecotourism
University of Oulu
Oulu, Finland
Community Reviewer
Disaster/Crisis Management and Resilience in Tourism