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School of Communication, Journalism and Marketing, Massey University Business School
Auckland, New Zealand
Field Chief Editor
Frontiers in Sustainable Tourism
University of Silesia in Katowice
Katowice, Poland
Specialty Chief Editor
Social Impact of Tourism
Watts College of Public Service and Community Solutions, Arizona State University
Phoenix, United States
Specialty Chief Editor
Ecotourism
Arizona State University Downtown Phoenix campus
Phoenix, United States
Specialty Chief Editor
Cultural Heritage and Authenticity in Tourism