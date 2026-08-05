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Team of travelers with a backpack in the mountains. A group of travelers crosses a suspension bridge against the backdrop of a mountain and a glacier. Travel and active life concept.; Shutterstock ID 1751821049; purchase_order: Bynder; job: ; client: ; other:

    Frontiers in Sustainable Tourism

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