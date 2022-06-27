yilmaz akgunduz
Dokuz Eylül University
Alsancak, Türkiye
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Dokuz Eylül University
Alsancak, Türkiye
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Jagiellonian University
Kraków, Poland
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Faculty of Veterinary Medicine, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca
Cluj Napoca, Romania
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Université Gustave Eiffel
Bouguenais, France
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Częstochowa University of Technology
Częstochowa, Poland
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Lusofona University
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Université de Perpignan Via Domitia
Perpignan, France
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Alexandru Ioan Cuza University
Iași, Romania
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Other
Leiria, Portugal
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Cardiff Metropolitan University
Cardiff, United Kingdom
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
NHL Stenden University of Applied Sciences
Leeuwarden, Netherlands
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Marburg
Marburg, Germany
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Cyprus University of Technology
Limassol, Cyprus
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism
Griffith Institute for Tourism, Griffith Business School, Griffith University
Southport, Australia
Community Reviewer
Behaviors and Behavior Change in Tourism