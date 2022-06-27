vera amicarelli
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Community Reviewer
Ecotourism
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Community Reviewer
Ecotourism
University of the Balearic Islands
Palma de Mallorca, Spain
Community Reviewer
Ecotourism
University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Ecotourism
University of the South Pacific
Suva, Fiji
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Ecotourism
University of the West of Scotland
Paisley, United Kingdom
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Ecotourism
North Carolina State University
Raleigh, United States
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Ecotourism
University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Ecotourism
Metropolitan Autonomous University
Mexico City, Mexico
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Ecotourism
Centre for Planetary Health and Food Security, Griffith University
Nathan, Australia
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Ecotourism
University of Foggia
Foggia, Italy
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Ecotourism
Hue University
Hue, Vietnam
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Ecotourism
University of Alicante
Alicante, Spain
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Ecotourism
University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Ecotourism
VALORIZA - Research Centre for Endogenous Resource Valorization
Portalegre, Portugal
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Ecotourism
Pacific Northwest Research Station, Forest Service (USDA)
Portland, United States
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Ecotourism
Clemson University
Clemson, United States
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Ecotourism