rashad abdul-ghani
Sana'a University
Sana'a, Yemen
Community Reviewer
Antimicrobial Resistance
Sana'a University
Sana'a, Yemen
Community Reviewer
Antimicrobial Resistance
University of Cape Coast
Cape Coast, Ghana
Community Reviewer
Antimicrobial Resistance
Ghana Police Hospital
Accra, Ghana
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Antimicrobial Resistance
Saint Joseph Hospital Medical Center Phoenix
Phoenix, United States
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Antimicrobial Resistance
Department of Microbiology, Faculty of Science, Federal University Oye Ekiti
Oye, Nigeria
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Antimicrobial Resistance
College of Medicine and Health Sciences, Hawassa University
Hawassa, Ethiopia
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Antimicrobial Resistance
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
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Antimicrobial Resistance
London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London
London, United Kingdom
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Antimicrobial Resistance
University of Ghana
Accra, Ghana
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Antimicrobial Resistance
Department of Bacteriology, Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of Ghana
Accra, Ghana
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Antimicrobial Resistance
Banaras Hindu University
Varanasi, India
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Antimicrobial Resistance
University of KwaZulu-Natal
Durban, South Africa
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Antimicrobial Resistance
All India Institute of Medical Sciences, Bhopal
Bhopal, India
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Antimicrobial Resistance
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
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Antimicrobial Resistance
Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie, Universitätklinikum schlewig holstein
Lübeck, Germany
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Antimicrobial Resistance
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
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Antimicrobial Resistance