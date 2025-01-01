adibe luiz abdalla
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Faculty of Agriculture, Zagazig University
Zagazig, Egypt
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Michigan State University
East Lansing, United States
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Çanakkale Onsekiz Mart University
Çanakkale, Türkiye
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Department of Veterinary Medicine, University of Perugia
Perugia, Italy
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Mississippi State University
Starkville, United States
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Indian Veterinary Research Institute (IVRI)
Bareilly, India
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Islamia University of Bahawalpur
Bahawalpur, Pakistan
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Mehmet Akif Ersoy University
Burdur, Türkiye
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
The University of Jordan
Aljubeiha, Jordan
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Faculty of Agriculture, Zagazig University
Zagazig, Egypt
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Lasbela University of Agriculture, Water and Marine Sciences
Uthal, Pakistan
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
Cali, Colombia
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism
Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University
Ludhiana, India
Community Reviewer
Animal Nutrition and Metabolism