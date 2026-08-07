Frontiers in Veterinary Science

Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Cirevetmab, a novel canine anti-TGFβ monoclonal antibody, exerts antifibrotic effects on renal cells in vitro
in Veterinary Pharmacology and Toxicology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Veterinary Pharmacology and Toxicology
Case Report
Accepted on 07 Aug 2026
in Veterinary Neurology and Neurosurgery
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Veterinary Infectious Diseases
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Veterinary Pharmacology and Toxicology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Veterinary Infectious Diseases
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Animal Nutrition and Metabolism
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Veterinary Infectious Diseases
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Oncology in Veterinary Medicine
Correction
Published on 07 Aug 2026
in Veterinary Pharmacology and Toxicology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Animal Behavior and Welfare
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Veterinary Epidemiology and Economics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Oncology in Veterinary Medicine
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Veterinary Infectious Diseases
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Veterinary Infectious Diseases
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Animal Reproduction - Theriogenology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Veterinary Infectious Diseases
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Animal Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Veterinary Humanities and Social Sciences
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Animal Behavior and Welfare
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Veterinary Imaging
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Parasitology