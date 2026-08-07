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Original Research

Published on 06 Aug 2026

Cord blood mesenchymal stromal cells combined with hyaluronic acid show symptom-modifying and potential disease-modifying effects in an equine osteoarthritis fetlock chip model

in Veterinary Regenerative Medicine

  • Rodrigo M. Luque
  • Narman Mortagy
  • Terence C. McCorkell
  • Thomas G. Koch
  • Sahar Mehrpouyan
  • Amir Hamed Alizadeh
  • Keith A. Russell
  • Janet Beeler-Marfisi
  • Laurie R. Goodrich
  • Gabrielle Monteith
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1896354
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