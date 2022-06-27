andres m perez
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Veterinary Science
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Veterinary Pharmacology and Toxicology
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Veterinary Dentistry and Oromaxillofacial Surgery
Teagasc Food Research Centre (Ireland)
Carlow, Ireland
Specialty Chief Editor
Animal Behavior and Welfare
Sydney School of Veterinary Science
Camperdown, Australia
Specialty Chief Editor
One Health
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Livestock Genomics
University of Bern
Bern, Switzerland
Specialty Chief Editor
One Health
Federal Research Institute for Animal Health, Friedrich Loeffler Institute
Greifswald – Insel Riems, Germany
Specialty Chief Editor
One Health
Alma Mater Studiorum, University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
Animal Health Research Center, National Institute for Agricultural and Food Research and Technology
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Zoological Medicine
College of Veterinary Medicine, Mississippi State University
Mississippi State, United States
Specialty Chief Editor
Veterinary Surgery
North Carolina State University
Raleigh, United States
Specialty Chief Editor
Veterinary Humanities and Social Sciences
University of Veterinary Medicine Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Veterinary Imaging
Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture
Washington D.C., United States
Specialty Chief Editor
Veterinary Infectious Diseases
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Parasitology
University of Oulu
Oulu, Finland
Specialty Chief Editor
Comparative and Clinical Medicine