massimo giunti
Alma Mater Studiorum, University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
University of Bern
Bern, Switzerland
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
University of Calgary
Calgary, Canada
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
University of Liège
Liège, Belgium
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
School of Veterinary Medicine, University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
University of Calgary
Calgary, Canada
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
West Bengal University of Animal and Fishery Sciences
Kolkata, India
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
Department of Anesthesiology, Akita Cerebrospinal and Cardiovascular Center
Akita, Japan
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Veterinary Emergency and Critical Care Medicine