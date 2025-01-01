mohamed abdo
Badr University in Cairo
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Badr University in Cairo
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Vila Real, Portugal
Community Reviewer
Veterinary Imaging
VetCT specialist (United Kingdom)
Cambridge, United Kingdom
Community Reviewer
Veterinary Imaging
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Veterinary Imaging
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Granta Veterinary Specialists
Linton, Cambridge, United Kingdom
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Departamento de Produção e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Estadual de São Paulo
Araçatuba, Brazil
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Invicro (United States)
Boston, United States
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Institute of Scientific Instruments (ASCR)
Brno, Czechia
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Tokyo University of Agriculture and Technology
Fuchu, Japan
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Department of Surgery and Radiology, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University
Giza, Egypt
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Trakia University
Stara Zagora, Bulgaria
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Texas A and M University
College Station, United States
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Department of Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Assiut University
Asyut, Egypt
Community Reviewer
Veterinary Imaging
School of Veterinary Medicine, Kitasato University
Towada, Japan
Community Reviewer
Veterinary Imaging
Department of Medicine and Animal Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Community Reviewer
Veterinary Imaging