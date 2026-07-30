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39 articles

articles

Original Research

Published on 14 Jul 2026

In silico identification of organosulfur compounds from Allium ascalonicum L. as potential inhibitors of influenza A (H5N1): integrated DFT, docking, and molecular dynamics analysis

in Antivirals and Vaccines

  • Rangga Adhi Prastika
  • Alifaghi Pahlevi Ervianto Putra
  • Muhammad Alesha Fadhana
  • Volta Kellik Setiawan
  • Moh. Royhan Afnani
  • Sukma Sahadewa
  • Fara Disa Durry
  • Aswin Rafif Khairullah
  • I Made Dwi Mertha Adnyana
  • Abhishek Singh
Frontiers in Virology
doi 10.3389/fviro.2026.1857484
  • 1,180 views

Original Research

Published on 06 Jan 2026

Dolutegravir-based antiretroviral therapy-associated hyperglycemia in persons living with human immunodeficiency virus in Niger: a multicentric cross-sectional study

in Antivirals and Vaccines

  • Abdourahamane Yacouba
  • Ramatou Sidibe
  • Aboubacar-Sidick Chegou Sonouchi Dalla
  • Ali Inoussa Issa
  • Sahada Moussa Saley
  • Ounoussa Tapha
  • Abdou Natali Bassirou
  • Mahamadou Doutchi
  • Souleymane Brah
  • Idrissa Massi Abdoul-Wahab
Frontiers in Virology
doi 10.3389/fviro.2025.1717896
  • 1,701 views
  • 1 citation