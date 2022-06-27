mel slater
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Independent researcher
Redmond, United States
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
University of Teacher Education Bern
Bern, Switzerland
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Reichman University
Herzliya, Israel
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Winchester School of Art, Faculty of Arts and Humanities, University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
State Key Laboratory of CAD & CG, College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Hanyang University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Nara Institute of Science and Technology (NAIST)
Ikoma, Japan
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
University of North Carolina at Greensboro
Greensboro, United States
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour