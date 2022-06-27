carolina cruz-neira
University of Central Florida
Orlando, United States
Specialty Chief Editor
Virtual Reality in Industry
Unity Labs (United States)
San Francisco, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
John Deere (United States)
Moline, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
Independent researcher
Greater Seattle Area, WA, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
Combat Capabilities Development Command United States Army
Natick, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
Boeing (United States)
Chicago, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
Granstudio
Kortrijk, Belgium
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
General Electric (United States)
Fairfield, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
Arts et Métiers ParisTech
Angers, France
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
Institute for Control Technology for Machine Tools and Manufacturing Facilities, Faculty of Construction, Production and Vehicle Technology, University of Stuttgart
Stuttgart, Germany
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
Naval Postgraduate School
Monterey, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
Design Interactive (United States)
Orlando, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry