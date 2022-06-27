albert rizzo
Institute for Creative Technologies, University of Southern California
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Virtual Reality in Medicine
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
University of Jaume I
Castelló de La Plana, Spain
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
School of Medicine, Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
Weill Cornell Medicine, Cornell University
New York, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
George Washington University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
SUNY Upstate Medical University
Syracuse, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine