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Water Demand in the Built Environment: Multi-Scale Characterization, Drivers, Impacts, and the Water-Energy Nexus
- Filippo Mazzoni
- Valentina Marsili
- Martin Oberascher
- Ella Steins
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