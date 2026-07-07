Frontiers in Adolescent Medicine

Systematic Review
Accepted on 07 Jul 2026
Effectiveness of Health Education on Eating Behaviour and Anaemia in Female Adolescents Aged 12-19 Years: A Systematic Reviews
in Obesity and Nutrition in Adolescents
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Systematic Review
Accepted on 07 Jul 2026
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Review
Accepted on 30 Apr 2026
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Original Research
Published on 05 Mar 2026
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Original Research
Published on 10 Nov 2025
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Original Research
Published on 13 May 2025
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Original Research
Published on 09 Jul 2024
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Original Research
Published on 05 Apr 2024
in Obesity and Nutrition in Adolescents