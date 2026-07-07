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Original Research

Published on 05 Mar 2026

Effects of continuous and interval training on brain-derived neurotrophic factor concentrations and executive function in physically inactive adolescents with overweight and obesity

in Obesity and Nutrition in Adolescents

  • Francisco José de Menezes-Junior
  • Caroline Brand
  • Maiara Cristina Tadiotto
  • Tatiana Aparecida Affornali Tozo
  • Patricia Ribeiro Paes Corazza
  • Jorge Mota
  • Beatriz Pereira
  • Rafaela Rosário
  • Neiva Leite
Frontiers in Adolescent Medicine
doi 10.3389/fradm.2026.1742863
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