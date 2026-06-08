Original Research
Published on 08 Jun 2026
Active flow control with synthetic jets in a station wagon – a CFD study
in Aerodynamics and Flight Mechanics
Frontiers in Aerospace Engineering
doi 10.3389/fpace.2026.1805951
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Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Aerodynamics and Flight Mechanics
Original Research
Published on 20 Feb 2025
in Aerodynamics and Flight Mechanics
Original Research
Published on 22 Feb 2024
in Aerodynamics and Flight Mechanics
Review
Published on 15 Nov 2022
in Aerodynamics and Flight Mechanics
Original Research
Published on 14 Oct 2022
in Aerodynamics and Flight Mechanics
Original Research
Published on 13 Oct 2022
in Aerodynamics and Flight Mechanics