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Environmentally Responsive Agriculture: Exploring Nexus Approaches for Soil, Plant, Animal and Human Health
- Amit Anil Shahane
- Yashbir Singh Shivay
- Ramkrushna Idapuganti
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