tomohiko aoe
Teikyo University Chiba Medical Center
Chiba, Japan
Specialty Chief Editor
General Pharmacology and Pharmacokinetics
Rush University Medical Center
Chicago, United States
Associate Editor
General Pharmacology and Pharmacokinetics
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
General Pharmacology and Pharmacokinetics
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
General Pharmacology and Pharmacokinetics
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
General Pharmacology and Pharmacokinetics
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
General Pharmacology and Pharmacokinetics
Asahikawa Medical University
Asahikawa, Japan
Associate Editor
General Pharmacology and Pharmacokinetics
University of West Attica
Athens, Greece
Associate Editor
General Pharmacology and Pharmacokinetics