andré van zundert
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Obstetric Anesthesiology
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
Faculty of Medicine and Health Sciences, Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
College of Medicine, University of the Philippines Manila
Manila, Philippines
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
Saitama Medical University Hospital, Saitama Medical University
Saitama, Japan
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
University of Virginia
Charlottesville, United States
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
Weill Cornell Medical Center, NewYork-Presbyterian
New York City, United States
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology
Department of Anesthesia, Intensive Care and Emergency, IRCCS Ca 'Granda Foundation Maggiore Policlinico Hospital
Milan, Italy
Associate Editor
Obstetric Anesthesiology