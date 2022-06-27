alparslan turan
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Specialty Chief Editor
Perioperative Medicine
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Perioperative Medicine
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Perioperative Medicine
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Perioperative Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Tehran, Iran
Associate Editor
Perioperative Medicine
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Perioperative Medicine
UC Davis Health
Sacramento, United States
Associate Editor
Perioperative Medicine
Azienda USL Toscana Centro
Firenze, Italy
Associate Editor
Perioperative Medicine
The First Affiliated Hospital of Soochow University
Suzhou, China
Associate Editor
Perioperative Medicine
Universidad de Chile Departamento de Anestesiologia y Medicina Perioperatoria
Santiago, Chile
Associate Editor
Perioperative Medicine
Anesthesia and Perioperative Medicine Unit - IRCCS Humanitas Research Hospital
Rozzano, Italy
Associate Editor
Perioperative Medicine
University of Liège
Liège, Belgium
Associate Editor
Perioperative Medicine
McGill University Health Centre
Montreal, Canada
Associate Editor
Perioperative Medicine
Weill Cornell Medicine, Cornell University
New York, United States
Associate Editor
Perioperative Medicine
Jewish General Hospital
Montreal, Canada
Associate Editor
Perioperative Medicine
University of Montreal Hospital Centre (CRCHUM)
Montreal, Canada
Associate Editor
Perioperative Medicine