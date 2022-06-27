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AI-Driven Welfare Assessment and Decision-Support Systems for Sustainable Small Ruminant Production in Challenging Climates
- Claire Morgan-Davies
- Ebru Emsen
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