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976 Publications

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Volume 7 - 2026

Original Research

Published on 03 Aug 2026

Early-life multi-component additive supplementation and its effects on ruminal development and methane emissions in dairy heifer calves raised on pasture during the first 180 days of life

  • Jaqueline Fernandes Bruno
  • Althieres José Furtado
  • Letícia Cássia da Silva
  • Mirela Bondeza de Almeida
  • Janaína Silveira da Silva
  • Alexandre Berndt
  • Sérgio Raposo de Medeiros
  • Luis E. Ferreira
  • Lauriston B. Fernandes
  • Teresa Cristina Alves
Frontiers in Animal Science
doi 10.3389/fanim.2026.1867750
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