Frontiers in Animal Science

Original Research
Published on 07 Aug 2026
16S rRNA gene sequencing and non-targeted metabolomics analysis of the effects of different milk volumes on rumen fermentation parameters, rumen microbiota, and rumen metabolites in calves
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Brief Research Report
Published on 06 Aug 2026
Original Research
Published on 06 Aug 2026
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Original Research
Published on 05 Aug 2026
Review
Published on 05 Aug 2026
Review
Published on 05 Aug 2026
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Original Research
Published on 04 Aug 2026
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
Original Research
Published on 03 Aug 2026
Original Research
Published on 03 Aug 2026
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
Original Research
Published on 31 Jul 2026
Brief Research Report
Published on 31 Jul 2026
Original Research
Published on 31 Jul 2026
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
Perspective
Published on 30 Jul 2026
Hypothesis and Theory
Accepted on 28 Jul 2026
Original Research
Published on 28 Jul 2026
Review
Published on 28 Jul 2026
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026