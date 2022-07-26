francisco falcone
Public University of Navarre
Pamplona, Spain
Field Chief Editor
Frontiers in Antennas and Propagation
University of Calabria
Cosenza, Italy
Specialty Chief Editor
Implantable Antennas
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Specialty Chief Editor
Wireless Communications
Department of Innovation Engineering, University of Salento
Lecce, Italy
Specialty Chief Editor
Wearable Antennas
University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Specialty Chief Editor
Signal Propagation
Hong Kong Metropolitan University
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Antennas Array
London Metropolitan University
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Metamaterial Antennas
University of Victoria
Victoria, Canada
Specialty Chief Editor
Wireless Communications
University of Piraeus
Piraeus, Greece
Associate Editor
Wireless Communications
University of Bradford
Bradford, United Kingdom
Associate Editor
Metamaterial Antennas
The Northcap University
Gurgaon, India
Associate Editor
Signal Propagation
Manipal Institute of Technology
Manipal, India
Associate Editor
Signal Propagation
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Associate Editor
Wearable Antennas
Sejong University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Wireless Communications
Missouri University of Science and Technology
Rolla, United States
Associate Editor
Wireless Communications
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Wireless Communications