sandra costanzo
University of Calabria
Cosenza, Italy
Specialty Chief Editor
Implantable Antennas
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Implantable Antennas
University Institute of Lisbon (ISCTE)
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Implantable Antennas
Manchester University
North Manchester, United States
Associate Editor
Implantable Antennas
University of Quebec
Quebec City, Canada
Associate Editor
Implantable Antennas
Ruckus Wireless Inc
Sunnyvale, United States
Associate Editor
Implantable Antennas
ShanghaiTech University
Shanghai, China
Associate Editor
Implantable Antennas
University of Oulu
Oulu, Finland
Associate Editor
Implantable Antennas
Thapar Institute of Engineering & Technology
Patiala, India
Associate Editor
Implantable Antennas
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Implantable Antennas
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Implantable Antennas