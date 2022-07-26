bal virdee
London Metropolitan University
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Metamaterial Antennas
University of Bradford
Bradford, United Kingdom
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Laboratory for Analysis and Architecture of Systems (LAAS - CNRS UPR 8001)
Toulouse, France
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Université Paris Nanterre
Nanterre, France
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Prince of Songkla University
Songkhla, Thailand
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Concordia University
Montreal, Canada
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Indian Institute of Technology Dhanbad
Dhanbad, India
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Netaji Subhas University of Technology
Delhi, India
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Shanghai University
Shanghai, China
Associate Editor
Metamaterial Antennas
University of KwaZulu-Natal
Durban, South Africa
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Departamento de ingeniería eléctrica, electrónica, automática y comunicaciones. Universidad de Castilla-La Mancha
Albacete, Spain
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Institute for Infocomm Research (A*STAR)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Amity University Jaipur
Jaipur, India
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Metamaterial Antennas
Jaguar Land Rover (United Kingdom)
Whitley Bay, United Kingdom
Associate Editor
Metamaterial Antennas