manuel j. c. s. reis
University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Specialty Chief Editor
Signal Propagation
The Northcap University
Gurgaon, India
Associate Editor
Signal Propagation
Manipal Institute of Technology
Manipal, India
Associate Editor
Signal Propagation
University of Quebec in Outaouais
Gatineau, Canada
Associate Editor
Signal Propagation
Norwegian University of Science and Technology
Gjøvik, Norway
Associate Editor
Signal Propagation
University of Vigo
Vigo, Spain
Associate Editor
Signal Propagation
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Signal Propagation
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Associate Editor
Signal Propagation
University of Engineering and Technology, Mardan
Mardan, Pakistan
Associate Editor
Signal Propagation
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Signal Propagation
SUNY Polytechnic Institute
Utica, United States
Associate Editor
Signal Propagation
Indian Institute of Information Technology, Allahabad
Allahabad, India
Associate Editor
Signal Propagation