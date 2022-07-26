daisuke anzai
Nagoya Institute of Technology
Nagoya, Japan
Community Reviewer
Wearable Antennas
Nagoya Institute of Technology
Nagoya, Japan
Community Reviewer
Wearable Antennas
Radio6ense srl
Rome, Italy
Community Reviewer
Wearable Antennas
Iğdır Üniversitesi
Iğdır, Türkiye
Community Reviewer
Wearable Antennas
Institute for the Electromagnetic Detection of the Environment, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Naples, Italy
Community Reviewer
Wearable Antennas
Flinders University
Adelaide, Australia
Community Reviewer
Wearable Antennas
University of Salento
Lecce, Italy
Community Reviewer
Wearable Antennas
University of Minho
Braga, Portugal
Community Reviewer
Wearable Antennas
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Leiria
Leiria, Portugal
Community Reviewer
Wearable Antennas
M. J. P. Rohilkhand University
Bareilly, India
Community Reviewer
Wearable Antennas
University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Wearable Antennas
Akdeniz University
Antalya, Türkiye
Community Reviewer
Wearable Antennas
Department of Electronic and Telecommunications Systems, Rzeszow University of Technology, Poland
Rzeszow, Poland
Community Reviewer
Wearable Antennas
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Community Reviewer
Wearable Antennas
Heriot-Watt University
Edinburgh, United Kingdom
Community Reviewer
Wearable Antennas
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science
Indore, India
Community Reviewer
Wearable Antennas
University of Minho
Braga, Portugal
Community Reviewer
Wearable Antennas