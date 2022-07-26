daniel benevides da costa
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Specialty Chief Editor
Wireless Communications
University of Piraeus
Piraeus, Greece
Associate Editor
Wireless Communications
Sejong University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Wireless Communications
Missouri University of Science and Technology
Rolla, United States
Associate Editor
Wireless Communications
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Wireless Communications
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Wireless Communications
Indian Institute of Technology (IIT) Indore
Indore, India
Associate Editor
Wireless Communications
Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Wireless Communications
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Wireless Communications
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Wireless Communications
University of Leicester
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Wireless Communications
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Wireless Communications
Khulna University of Engineering & Technology
Khulna, Bangladesh
Associate Editor
Wireless Communications
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Wireless Communications
Macquarie University
Sydney, Australia
Associate Editor
Wireless Communications