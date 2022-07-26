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Generative AI and Large Foundation Models for Intelligent and Secure 6G Networks
- Anirban Ghosh
- Minseok Kim
- Yang Miao
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