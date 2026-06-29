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Original Research

Published on 12 Jul 2023

Screening Amazon rainforest plant extracts for antimicrobial activity: a 15-year commitment to the Brazilian biodiversity

in Antibiotic Development

  • Ivana Barbosa Suffredini
  • Jefferson de Souza Silva
  • Sergio Alexandre Frana
  • Katia Cristina Pinto
  • Keli Cristina Dias Bento
  • Erika Costa Rudiger
  • Paloma Kelly de Souza Belo
  • José Rodrigo de Arruda
  • Juliana Paola Schulze
  • Adriana Lígia de Castilho
Frontiers in Antibiotics
doi 10.3389/frabi.2023.1122400
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