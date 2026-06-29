Frontiers in Antibiotics

Editorial
Published on 29 Jun 2026
Editorial: Accelerating antibiotic development from natural products: tackling antimicrobial resistance (AMR)
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