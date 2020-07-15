young shin aaron kim
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Specialty Chief Editor
Mathematical Finance
The University of the West Indies St. Augustine
St. Augustine, Trinidad and Tobago
Associate Editor
Mathematical Finance
Cass Business School, City University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Mathematical Finance
University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Mathematical Finance
Bank of Italy
Rome, Italy
Associate Editor
Mathematical Finance
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Mathematical Finance
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Associate Editor
Mathematical Finance
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Mathematical Finance
Stevens Institute of Technology
Hoboken, United States
Associate Editor
Mathematical Finance
Bucharest Academy of Economic Studies
Bucharest, Romania
Associate Editor
Mathematical Finance
University of Bergamo
Bergamo, Italy
Associate Editor
Mathematical Finance
McKinley Capital Management
Anchorage, United States
Associate Editor
Mathematical Finance
Le Mans Université
Le Mans, France
Associate Editor
Mathematical Finance
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Mathematical Finance
University of Insubria
Varese, Italy
Associate Editor
Mathematical Finance
Ajou University
Suweon, Republic of Korea
Associate Editor
Mathematical Finance