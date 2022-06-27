jeff kuhn
Institute for Astronomy, University of Hawaii
Honolulu, United States
Specialty Chief Editor
Astronomical Instrumentation
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Villeurbanne, France
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
University of Geneva
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
Brookhaven National Laboratory (DOE)
Upton, United States
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
UMR5574 Centre de recherche astrophysique de Lyon (CRAL)
Saint Genis Laval, France
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
Goddard Space Flight Center, National Aeronautics and Space Administration
Greenbelt, United States
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
Instituto de Astrofísica de Canarias
La Laguna, Spain
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
European Synchrotron Radiation Facility
Grenoble, France
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
Ningbo University
Ningbo, China
Associate Editor
Astronomical Instrumentation
Global Federation of Competitiveness Councils
Washington, United States
Associate Editor
Astronomical Instrumentation