julio navarro
University of Victoria
Victoria, Canada
Field Chief Editor
Frontiers in Astronomy and Space Sciences
Space Science Institute (SSI)
Boulder, United States
Specialty Chief Editor
Space Physics
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
High-Energy and Astroparticle Physics
Center for Astrobiology (CAB), CSIC-INTA
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Astrobiology
UMR5274 Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG)
Grenoble, France
Specialty Chief Editor
Astrostatistics
Ames Research Center, National Aeronautics and Space Administration
Moffet Field, United States
Specialty Chief Editor
Exoplanets
Institute for Astronomy, University of Hawaii
Honolulu, United States
Specialty Chief Editor
Astronomical Instrumentation
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Specialty Chief Editor
Low-Temperature Plasma Physics
University of Camerino
Camerino, Italy
Specialty Chief Editor
Cosmology
Osservatorio Astronomico di Padova (INAF)
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Extragalactic Astronomy
Lynker Technologies LLC
Leesburg, United States
Specialty Chief Editor
Stellar and Solar Physics
Peking University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Nuclear Physics
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Astrochemistry
Max Planck Institute for Solar System Research
Göttingen, Germany
Specialty Chief Editor
Planetary Science
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Local Universe
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
High-Energy and Astroparticle Physics