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Integrating Machine Learning and Monte Carlo Simulations in Nuclear Reaction Modeling and Radiation Transport
- Hasan ÖZDOĞAN
- Mert Şekerci
- Shichang Liu
- Tuğba Manici
- Ianik Plante
- Yigit Ali Üncü
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