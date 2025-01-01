hector aceves
Institute of Astronomy, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Institute of Astronomy, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Astronomical Observatory of Capodimonte (INAF)
Naples, Italy
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Institute of Astronomy, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Milky Way and Galaxies
European Southern Observatory
Santiago, Chile
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Osservatorio Astronomico di Padova (INAF)
Padua, Italy
Community Reviewer
Milky Way and Galaxies
Space Telescope Science Institute (NASA)
Baltimore, United States
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Roma Tre University
Rome, Italy
Community Reviewer
Milky Way and Galaxies
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA)
Porto, Portugal
Community Reviewer
Milky Way and Galaxies
Southern Methodist University
Dallas, United States
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Astrophysics and Space Science Observatory of Bologna (INAF)
Bologna, Italy
Community Reviewer
Milky Way and Galaxies
Osservatorio Astrofisico di Arcetri (INAF)
Florence, Italy
Community Reviewer
Milky Way and Galaxies
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Ahmedabad University
Navrangpura, India
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Department of Physics and Astronomy, University of Padova
Padova, Italy
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
European Southern Observatory
Santiago, Chile
Community Reviewer
Extragalactic Astronomy
Astronomical Observatory of Capodimonte (INAF)
Naples, Italy
Community Reviewer
Milky Way and Galaxies