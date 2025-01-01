jens barosch
Carnegie Institution for Science (CIS)
Stanford, United States
Community Reviewer
Planetary Science
Southwest Research Institute Boulder
Boulder, United States
Community Reviewer
Planetary Science
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Community Reviewer
Planetary Science
Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Community Reviewer
Planetary Science
Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Planetary Science
California State University San Marcos
San Marcos, United States
Community Reviewer
Planetary Science
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Planetary Science
Southwest Research Institute (SwRI)
San Antonio, United States
Community Reviewer
Planetary Science
Independent researcher
Central Italy Electromagnetic Network, Fermo, https://cfidani.wixsite.com/cien, Italy
Community Reviewer
Planetary Science
Laboratoire de Météorologie Dynamique, Sorbonne Université (CNRS)
Paris, France
Community Reviewer
Planetary Science
Planetary Science Institute
Tucson, United States
Community Reviewer
Planetary Science
New York University Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Planetary Science
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Planetary Science
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Community Reviewer
Planetary Science
University of Science and Technology of China
Hefei, China
Community Reviewer
Planetary Science
Shandong University
Jinan, China
Community Reviewer
Planetary Science