jianping xie
Southwest University
Chongqing, China
Specialty Chief Editor
Antibiotic Resistance
Henry Ford Health System
Detroit, United States
Associate Editor
Antibiotic Resistance
International Livestock Research Institute (Ethiopia)
Addis Ababa, Ethiopia
Associate Editor
Antibiotic Resistance
International Centre for Diarrhoeal Disease Research (ICDDR)
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Antibiotic Resistance
S-inova Biotech, Universidade Católica Dom Bosco
Campo Grande, Brazil
Associate Editor
Antibiotic Resistance
School of Medicine, Sungkyunkwan University
Suwon, Republic of Korea
Associate Editor
Antibiotic Resistance
University of Lincoln
Lincoln, United Kingdom
Associate Editor
Antibiotic Resistance
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Mansoura University
Mansoura, Egypt
Associate Editor
Antibiotic Resistance
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Antibiotic Resistance
Mekdela Amba University
Gimba, Ethiopia
Associate Editor
Antibiotic Resistance
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Associate Editor
Antibiotic Resistance
Interdisciplinary biotechnology unit, Aligarh Muslim University
Aligarh, India
Associate Editor
Antibiotic Resistance
Infectious and Tropical Diseases Unit, "Annunziata" HUB Hospital, Azienda Ospedaliera di Cosenza
Cosenza, Italy
Associate Editor
Antibiotic Resistance
Beaumont Health
Royal Oak, United States
Associate Editor
Antibiotic Resistance
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Antibiotic Resistance
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Antibiotic Resistance