apichai tuanyok
University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Maharishi Markandeshwar University, Mullana
Ambala, India
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Cornell University
Ithaca, United States
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Carthage University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
National Expert of China - Shandong Academy of Sciences
Jinan shandong, China
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Faculté de Médecine Lyon-Sud, Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Murdoch Childrens Research Institute, Royal Children's Hospital
Melbourne, Australia
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Saveetha Medical College & Hospital, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (SIMATS).
Chennai, India
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Department of Genetics and Microbiology, Faculty of Biosciences, Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering