Perspective
Published on 07 Aug 2026
From fragmented neurotechnologies to closed-loop brain health systems: integrating artificial intelligence, digital health, digital twins, and advanced materials for brain disorders
in Biomaterials
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Perspective
Published on 07 Aug 2026
in Biomaterials
Review
Published on 07 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
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Mini Review
Accepted on 05 Aug 2026
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Biomaterials
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Biomaterials
Case Report
Accepted on 04 Aug 2026
in Biomaterials
Systematic Review
Accepted on 04 Aug 2026
in Biomaterials
Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Biomaterials
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Biomaterials
Review
Accepted on 31 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
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Original Research
Published on 31 Jul 2026
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Perspective
Accepted on 29 Jul 2026
in Biomaterials
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
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Original Research
Published on 29 Jul 2026
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Review
Published on 29 Jul 2026
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Mini Review
Accepted on 28 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
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Mini Review
Accepted on 28 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Biomaterials
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
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Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
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