Original Research
Published on 07 Aug 2026
A statistical shape model of the human sternum including cortical bone thickness
in Biomechanics
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Biomechanics