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Biomechanical Characteristics and Predictive Models in Musculoskeletal Trauma: From Prevention to Clinical Management and Rehabilitation
- Ziyun Ding
- Andres Diaz Lantada
- Yifei Jin
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