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Mechanics-Aware Organ-on-a-Chip Platforms for Vascular and Inflammatory Diseases: From Hemodynamic Modeling and AI-Driven Phenotyping to Therapeutic Screening
- Xinchuan Zheng
- Jiaqiu Wang
- Qiwei Li
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